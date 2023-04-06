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Королёв Михаил Ефимович

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Место рождения

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королёв Ефим Павлович

Мать: Королёва Марфа Ильинична

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Валентин Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фуражкина Галина Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Юрий Михайлович

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
парашютист-десантник, служил под Сталинградом
Смерть
29.08.1942
Похороны
Неизвестно
Перекопка, Клетский муниципальный район, Волгоградская область
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