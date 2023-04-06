Королёв Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.08.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королёв Ефим Павлович
Мать: Королёва Марфа Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Валентин Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фуражкина Галина Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
парашютист-десантник, служил под Сталинградом
Смерть
29.08.1942
Похороны
Неизвестно
Перекопка, Клетский муниципальный район, Волгоградская область