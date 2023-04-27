Хонштейнская (Honstein) Агнесса
Место рожденияOldenburg, Oldenburg Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1360
Дата смерти01.09.1404
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1360
Отец: von Honstein-Heringen Dietrich V
Мать: von Braunschweig-Wolfenbüttel (von Braunschweig-Wolfenbüttel) Sophia
Работа или профессия
Неизвестно
Gräfin in Oldenburg
Бракосочетание
1377
Рождение ребёнка
1390
Отец ребёнка: Ольденбург Кристиан 5
Смерть
01.09.1404