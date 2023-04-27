Хонштейнская (Honstein) Агнесса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хонштейнская (Honstein) Агнесса

Место рождения

Oldenburg, Oldenburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1360

Дата смерти

01.09.1404

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1360

Отец: von Honstein-Heringen Dietrich V

Мать: von Braunschweig-Wolfenbüttel (von Braunschweig-Wolfenbüttel) Sophia

Работа или профессия
Неизвестно
Gräfin in Oldenburg
Бракосочетание
1377

Муж: Ольденбург Кристиан 5

Рождение ребёнка
1390

Сын: Ольденбург Дитрих Lucky

Отец ребёнка: Ольденбург Кристиан 5

Смерть
01.09.1404

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