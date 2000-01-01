Венгрис (Новикас) Вероника
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Пукенис Петрунеля
Отец ребёнка: Венгрис Францишек
дер. М. Оникшты Оникштынская вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Венгрис Францишек
Смерть
Неизвестно