Венгрис (Новикас) Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венгрис (Новикас) Вероника

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Пукенис Петрунеля

Отец ребёнка: Венгрис Францишек

дер. М. Оникшты Оникштынская вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Венгрис Францишек

Смерть
Неизвестно
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