Пукенис (Венгрис) Петрунеля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пукенис (Венгрис) Петрунеля

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Место рождения

дер. М. Оникшты Оникштынская вол Вилькомирского уезда Ковенской гу

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Венгрис Францишек

Мать: Венгрис Вероника

дер. М. Оникшты Оникштынская вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Бракосочетание
07.05.1902

Муж: Pukenis Anicetas

Оникштынский РК приходский костел
Рождение ребёнка
10.01.1904

Сын: Пукенис Петр Аницетович

Отец ребёнка: Pukenis Anicetas

Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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