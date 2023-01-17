Пукенис (Венгрис) Петрунеля
Место рождениядер. М. Оникшты Оникштынская вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Венгрис Францишек
Мать: Венгрис Вероника
дер. М. Оникшты Оникштынская вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Бракосочетание
07.05.1902
Муж: Pukenis Anicetas
Оникштынский РК приходский костел
Рождение ребёнка
10.01.1904
Отец ребёнка: Pukenis Anicetas
Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно