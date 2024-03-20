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Квасникова Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1897 ст.

Сын: Квасников Василий Данилович

Отец ребёнка: Квасников Даниил Николаевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.03.1898 ст.

Сын: Квасников Василий Данилович

Отец ребёнка: Квасников Даниил Николаевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасников Даниил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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