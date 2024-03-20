Квасникова Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1897 ст.
Сын: Квасников Василий Данилович
Отец ребёнка: Квасников Даниил Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1898 ст.
Сын: Квасников Василий Данилович
Отец ребёнка: Квасников Даниил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно