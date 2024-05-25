Тарасов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов Федор Тарасович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1946
Сын: Тарасов Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1948
Сын: Тарасов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно