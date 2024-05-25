Тарасов Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Федор Тарасович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
16.09.1946

Сын: Тарасов Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1948

Сын: Тарасов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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