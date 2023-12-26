Тарасова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1948

Сын: Тарасов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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