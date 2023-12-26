Тарасова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.09.1948
Сын: Тарасов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно