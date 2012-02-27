Воробьева (Лагутина Лялина) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Лагутина Лялина) Галина Павловна

Место рождения

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.11.1944

Дата смерти

27.02.2012

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1944

Отец: Лялин Павел Никифорович

Мать: Лагутина Елена Тихоновна

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Николай Егорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
27.02.2012
Курск, город Курск, Курская область

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