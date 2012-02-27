Воробьева (Лагутина Лялина) Галина Павловна
Место рождения
Дата рождения05.11.1944
Дата смерти27.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1944
Отец: Лялин Павел Никифорович
Мать: Лагутина Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
04.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Николай Егорович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
27.02.2012
Курск, город Курск, Курская область