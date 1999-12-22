Лялин Павел Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1923
Дата смерти22.12.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1944
Дочь: Воробьева (Лагутина Лялина) Галина Павловна
Мать ребёнка: Лагутина Елена Тихоновна
Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
22.12.1999