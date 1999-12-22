Лялин Павел Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялин Павел Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1923

Дата смерти

22.12.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1944

Дочь: Воробьева (Лагутина Лялина) Галина Павловна

Мать ребёнка: Лагутина Елена Тихоновна

Левая Россошь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
22.12.1999

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