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Абрамова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

27.03.1889

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Влас Патрикеевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Абрамов Василий Власович

Отец ребёнка: Абрамов Влас Патрикеевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Абрамов Родион Власович

Отец ребёнка: Абрамов Влас Патрикеевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Абрамова Фекла Власовна

Отец ребёнка: Абрамов Влас Патрикеевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
27.03.1889
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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