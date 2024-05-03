Абрамова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти27.03.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Абрамов Влас Патрикеевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Абрамов Влас Патрикеевич
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Абрамова Фекла Власовна
Отец ребёнка: Абрамов Влас Патрикеевич
Смерть
27.03.1889
от старости