Гусева Прасковья Андреевна 1898 — найти родственников по фамилии на Familio

Гусева Прасковья Андреевна

Автор
ЕП
Пономарева Е.

женский, родилась 1898

умерла 1963, Туртапка, город Выкса, Нижегородская область

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1963
Туртапка, город Выкса, Нижегородская область

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