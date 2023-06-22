Никифоров Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1906
Отец: Никифоров Василий Никифорович
Мать: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Лебедева Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Анна Степановна
Смерть
Неизвестно