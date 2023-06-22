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Никифоров Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1906

Отец: Никифоров Василий Никифорович

Мать: Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Лебедева Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Анна Степановна

Смерть
Неизвестно

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