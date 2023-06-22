Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Иван Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Никифоров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
26.04.1898
Сын: Никифоров Степан Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
14.07.1898
Дочь: Нпикифорова Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Никифорова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
01.07.1903
Сын: Никифоров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
08.11.1905
Сын: Никифоров Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
24.09.1906
Сын: Никифоров Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович
Смерть
Неизвестно