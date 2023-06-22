Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Никифоров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович

Рождение ребёнка
26.04.1898

Сын: Никифоров Степан Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович

Рождение ребёнка
14.07.1898

Дочь: Нпикифорова Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Никифорова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович

Рождение ребёнка
01.07.1903

Сын: Никифоров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович

Рождение ребёнка
08.11.1905

Сын: Никифоров Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович

Рождение ребёнка
24.09.1906

Сын: Никифоров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий Никифорович

Смерть
Неизвестно

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