Гудзенко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудзенко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1977

Сын: Гудзенко Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.1979

Дочь: Кулькова (Гудзенко) Светлана Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1981

Дочь: Осипова (Гудзенко) Анна Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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