Гудзенко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1977
Сын: Гудзенко Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1979
Дочь: Кулькова (Гудзенко) Светлана Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1981
Дочь: Осипова (Гудзенко) Анна Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности