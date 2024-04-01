Кулькова (Гудзенко) Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулькова (Гудзенко) Светлана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1979

Отец: Гудзенко ?

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1995

Дочь: Козловская Ксения Александровна

Отец ребёнка: Кульков Анрей Александрович

Рождение ребёнка
17.11.2003

Дочь: (Кулькова) Алена Андреевна

Отец ребёнка: Кульков Анрей Александрович

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