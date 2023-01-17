Прусак Антон Русацкий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусак Антон Русацкий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Прусак Михайло Антонов

Мать ребёнка: Прусак Марьянна Адамова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Настасья Антонова

Мать ребёнка: Прусак Марьянна Адамова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Антонова

Мать ребёнка: Прусак Марьянна Адамова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Прусак Иван Антонов

Мать ребёнка: Прусак Марьянна Адамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прусак Марьянна Адамова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1802
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