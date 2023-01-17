Прусак Антон Русацкий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Прусак Марьянна Адамова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Настасья Антонова
Мать ребёнка: Прусак Марьянна Адамова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Антонова
Мать ребёнка: Прусак Марьянна Адамова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Прусак Иван Антонов
Мать ребёнка: Прусак Марьянна Адамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прусак Марьянна Адамова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1802