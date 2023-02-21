Прусак Марьянна Адамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Прусак Антон Русацкий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Настасья Антонова
Отец ребёнка: Прусак Антон Русацкий
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Антонова
Отец ребёнка: Прусак Антон Русацкий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Прусак Иван Антонов
Отец ребёнка: Прусак Антон Русацкий
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно