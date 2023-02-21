Прусак Марьянна Адамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусак Марьянна Адамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Прусак Михайло Антонов

Отец ребёнка: Прусак Антон Русацкий

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Настасья Антонова

Отец ребёнка: Прусак Антон Русацкий

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Антонова

Отец ребёнка: Прусак Антон Русацкий

Рождение ребёнка
1801

Сын: Прусак Иван Антонов

Отец ребёнка: Прусак Антон Русацкий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прусак Антон Русацкий

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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