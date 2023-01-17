Аксинья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
дочь ямщика
Рождение ребёнка
1745
Сын: Антон Иванов
Отец ребёнка: Дехтерёв Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1756
Сын: Савелий Иванов
Отец ребёнка: Дехтерёв Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Дехтерёв Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Дехтерёв Иван Григорьев
выдана в замужество в оное село
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно