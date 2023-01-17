Аксинья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Григорьева

Аксинья Григорьева

avatar

Место рождения

Старая Ямская Слобода, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Вычислено 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1707 г.р.

Дети

1745 г.р.
Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1762 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Ямская Слобода, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
дочь ямщика
Рождение ребёнка
1745

Сын: Антон Иванов

Отец ребёнка: Дехтерёв Иван Григорьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1756

Сын: Савелий Иванов

Отец ребёнка: Дехтерёв Иван Григорьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Дехтерёв Иван Григорьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Дехтерёв Иван Григорьев

выдана в замужество в оное село
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дехтерёв Иван Григорьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close