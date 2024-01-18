Солдатова (Шувалова) Марфа Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Егоровна
Отец ребёнка: Солдатов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатов Николай Егорович
Отец ребёнка: Солдатов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатов Александр Егорович
Отец ребёнка: Солдатов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатов Вячеслав Егорович
Отец ребёнка: Солдатов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатов Владимир Егорович
Отец ребёнка: Солдатов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солдатов Егор
Смерть
Неизвестно