Солдатова (Шувалова) Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Шувалова) Марфа Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шувалов (гунин) Ефим (Евфимий) Максимович

Мать: Шувалова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Егоровна

Отец ребёнка: Солдатов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов Николай Егорович

Отец ребёнка: Солдатов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов Александр Егорович

Отец ребёнка: Солдатов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов Вячеслав Егорович

Отец ребёнка: Солдатов Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов Владимир Егорович

Отец ребёнка: Солдатов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Егор

Смерть
Неизвестно
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