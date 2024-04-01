Пигалев Фома Казак Д. Новопавловской Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
30.10.1777
Жена: Пиголева Матрона Осипова
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
15.01.1780
Сын: Пигалев Ефим Фомин
Мать ребёнка: Пиголева Матрона Осипова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Гдеева? Федосья Фомина
Мать ребёнка: Пиголева Матрона Осипова
Смерть
Неизвестно