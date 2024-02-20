Угнивенко Феодосия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Феодосия Павловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

25.09.1912

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Чалая Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1860

Сын: Угнивенко Федор Михайлович

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861

Сын: Угнивенко Сидор Михайлович

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Хеония Михайловна

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Домникия Михайловна

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.08.1871

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.03.1874

Сын: Угнивенко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.04.1876

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Устинович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угнивенко Михаил Устинович

Смерть
25.09.1912
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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