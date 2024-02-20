Угнивенко Михаил Устинович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1837
Дата смертиДо 1912
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Угнивенко Устин Степанович
Мать: Угнивенко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Чалая Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1860
Сын: Угнивенко Федор Михайлович
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861
Сын: Угнивенко Сидор Михайлович
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Хеония Михайловна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Домникия Михайловна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.08.1871
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
29.03.1874
Сын: Угнивенко Иван Михайлович
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.04.1876
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1912
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука