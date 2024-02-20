(Угнивенко) Домникия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Угнивенко) Домникия Михайловна

(Угнивенко) Домникия Михайловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1866

Дата смерти

20.06.1873

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Угнивенко Михаил Устинович

Мать: Угнивенко Феодосия Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
20.06.1873
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close