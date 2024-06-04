Благов Еремей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлагов Еремей Иванов

Благов Еремей Иванов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Благов Иван Карпов

Мать: Благова (Симакова) Евдокия (Авдотья) Логинова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благова (Тарабаева) Маланья Фролова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Благов Данила Еремеев

Мать ребёнка: Благова (Тарабаева) Маланья Фролова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Благов Тимофей Еремеев

Мать ребёнка: Благова (Тарабаева) Маланья Фролова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Благов Илья Еремеев

Мать ребёнка: Благова (Тарабаева) Маланья Фролова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Драгунов (Благов) Никита Еремеев

Мать ребёнка: Благова (Тарабаева) Маланья Фролова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.