Благов Еремей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Бракосочетание
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Благова (Тарабаева) Маланья Фролова
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Благова (Тарабаева) Маланья Фролова
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Благов Илья Еремеев
Мать ребёнка: Благова (Тарабаева) Маланья Фролова
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Драгунов (Благов) Никита Еремеев
Мать ребёнка: Благова (Тарабаева) Маланья Фролова
Смерть
После 1850