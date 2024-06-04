Благова (Симакова) Евдокия (Авдотья) Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлагова (Симакова) Евдокия (Авдотья) Логинова

Благова (Симакова) Евдокия (Авдотья) Логинова

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Симаков Логин Семенов

Мать: Симакова Настасья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благов Иван Карпов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Благов Еремей Иванов

Отец ребёнка: Благов Иван Карпов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.