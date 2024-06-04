Благова (Симакова) Евдокия (Авдотья) Логинова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Симаков Логин Семенов
Мать: Симакова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Благов Иван Карпов
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Благов Еремей Иванов
Отец ребёнка: Благов Иван Карпов
Смерть
После 1850