Коротина (Сотова) Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1897
Дата смерти03.04.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1897
Отец: Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1915
Дочь: Коротина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Коротин Василий Вавилович
Рождение ребёнка
12.10.1916 ст.
Дочь: Коротина Просковья Васильевна
Отец ребёнка: Коротин Василий Вавилович
Рождение ребёнка
10.10.1919 ст.
Дочь: Коротина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Коротин Василий Вавилович
Рождение ребёнка
08.07.1921
Отец ребёнка: Коротин Василий Вавилович
Рождение ребёнка
18.02.1923
Дочь: Буянова (Коротина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Коротин Василий Вавилович
Рождение ребёнка
23.03.1927
Сын: Коротин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Коротин Василий Вавилович
Рождение ребёнка
13.12.1930
Сын: Коротин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
03.04.1977