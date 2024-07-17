Коротина (Сотова) Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротина (Сотова) Татьяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1897

Дата смерти

03.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1897

Отец: Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротин Василий Вавилович

Рождение ребёнка
25.07.1915

Дочь: Коротина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Коротин Василий Вавилович

Рождение ребёнка
12.10.1916 ст.

Дочь: Коротина Просковья Васильевна

Отец ребёнка: Коротин Василий Вавилович

Константиновка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.10.1919 ст.

Дочь: Коротина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Коротин Василий Вавилович

Рождение ребёнка
08.07.1921

Сын: Коротин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Коротин Василий Вавилович

Рождение ребёнка
18.02.1923

Дочь: Буянова (Коротина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Коротин Василий Вавилович

Константиновка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.03.1927

Сын: Коротин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Коротин Василий Вавилович

Константиновка, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.12.1930

Сын: Коротин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
03.04.1977

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