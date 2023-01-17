Безрукова Василиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезрукова Василиса Михайловна

Безрукова Василиса Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Безруков Иван Константинович

Отец ребёнка: Безруков Константин Тарасович

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Константин Тарасович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close