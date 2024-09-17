(Сиротина) Глафира Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.05.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1918
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1918 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 25
Место жительства
Неизвестно
Крещение
08.05.1918
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1918 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 25
Смерть
Неизвестно