Сиротина Анна Кириковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1906
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Отец ребёнка: Сиротин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
09.01.1911
Сын: Сиротин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Сиротин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
16.11.1912
Дочь: Феоктиста Михайловна
Отец ребёнка: Сиротин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
06.01.1915
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Сиротин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
15.04.1917
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Сиротин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
07.05.1918
Дочь: Глафира Михайловна
Отец ребёнка: Сиротин Михаил Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно