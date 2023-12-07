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Сиротина Анна Кириковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1906

Муж: Сиротин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Сиротин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сиротин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
09.01.1911

Сын: Сиротин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Сиротин Михаил Васильевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.11.1912

Дочь: Феоктиста Михайловна

Отец ребёнка: Сиротин Михаил Васильевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.01.1915

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Сиротин Михаил Васильевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1917

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Сиротин Михаил Васильевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.05.1918

Дочь: Глафира Михайловна

Отец ребёнка: Сиротин Михаил Васильевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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