Федосов Алексей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосов Алексей Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1969

Сын: Федосов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Федосова Мария Александровна

Михино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосов Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Федосова Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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