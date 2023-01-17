Федосов Алексей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1969
Сын: Федосов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Федосова Мария Александровна
Михино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосов Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: Федосова Мария Александровна
Смерть
Неизвестно