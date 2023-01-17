Федосова (Гыбина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения26.10.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1943
Отец: Гыбин Александр Андреевич
Мать: Гыбина Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.10.1969
Сын: Федосов Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Федосов Алексей Романович
Михино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосов Виталий Алексеевич
Отец ребёнка: Федосов Алексей Романович