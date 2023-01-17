Федосова (Гыбина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Гыбина) Мария Александровна

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Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.10.1943

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1943

Отец: Гыбин Александр Андреевич

Мать: Гыбина Ольга Дмитриевна

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.10.1969

Сын: Федосов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Федосов Алексей Романович

Михино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосов Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Федосов Алексей Романович

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