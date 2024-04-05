Śleszyńska (Grabowska) Ludwika Около 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Śleszyńska (Grabowska) Ludwika

Место рождения

Czerwonki par. Wąsosz

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

19.07.1868

Пол

Женский

Отец

1750 г.р.

Мать

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Grabowski Paweł

Мать: Grabowska (Godlewska) Marcjanna

Czerwonki par. Wąsosz
Бракосочетание
14.02.1803

Муж: Śleszyński Andrzej

Wąsosz
Рождение ребёнка
1807

Сын: Śleszyński Kajetan

Отец ребёнка: Śleszyński Andrzej

Рождение ребёнка
1808

Сын: Śleszyński Michał

Отец ребёнка: Śleszyński Andrzej

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Wądołowska (Śleszyńska) Emilia

Отец ребёнка: Śleszyński Andrzej

Рождение ребёнка
1815

Сын: Śleszyński Jan

Отец ребёнка: Śleszyński Andrzej

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Karwowska (Śleszyńska) Rozalia

Отец ребёнка: Śleszyński Andrzej

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Śleszyńska) Salomea

Отец ребёнка: Śleszyński Andrzej

Рождение ребёнка
1822

Сын: Śleszyński Józef

Отец ребёнка: Śleszyński Andrzej

Смерть
19.07.1868
Łempice/Wąsosz akt 87

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