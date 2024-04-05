Śleszyńska (Grabowska) Ludwika
Место рожденияCzerwonki par. Wąsosz
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти19.07.1868
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Grabowski Paweł
Czerwonki par. Wąsosz
Бракосочетание
14.02.1803
Муж: Śleszyński Andrzej
Wąsosz
Рождение ребёнка
1807
Сын: Śleszyński Kajetan
Отец ребёнка: Śleszyński Andrzej
Рождение ребёнка
1808
Сын: Śleszyński Michał
Отец ребёнка: Śleszyński Andrzej
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Wądołowska (Śleszyńska) Emilia
Отец ребёнка: Śleszyński Andrzej
Рождение ребёнка
1815
Сын: Śleszyński Jan
Отец ребёнка: Śleszyński Andrzej
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Karwowska (Śleszyńska) Rozalia
Отец ребёнка: Śleszyński Andrzej
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Śleszyńska) Salomea
Отец ребёнка: Śleszyński Andrzej
Рождение ребёнка
1822
Сын: Śleszyński Józef
Отец ребёнка: Śleszyński Andrzej
Смерть
19.07.1868
Łempice/Wąsosz akt 87