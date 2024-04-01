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Мифтахов Вахап Мифтахетдинович
Мифтахов Вахап Мифтахетдинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
?.09.1989
Пол
Мужской
Отец
Низамов Мифтахетдин
1872 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Низамов Мифтахетдин
Мать: не указана
Смерть
?.09.1989
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