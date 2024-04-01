Мифтахов Вахап Мифтахетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтахов Вахап Мифтахетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.09.1989

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Низамов Мифтахетдин

Мать: не указана

Смерть
?.09.1989
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