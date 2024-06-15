Козырева Антонина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Сын: Козырев Станислав Николаевич
Отец ребёнка: Козырев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Козырева) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Козырев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Козырева) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Козырев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Козырева) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Козырев Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно