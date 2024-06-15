Козырева Антонина Егоровна 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырева Антонина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Николай Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коконягино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Козырев Станислав Николаевич

Отец ребёнка: Козырев Николай Григорьевич

Коконягино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Козырева) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Козырев Николай Григорьевич

Коконягино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Козырева) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Козырев Николай Григорьевич

Коконягино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Козырева) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Козырев Николай Григорьевич

Коконягино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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