Ускова Ирина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиОколо 1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.05.1916
Муж: Усков Яков Петрович
Благовещенский собор г. Киржач
Жених: деревни Грибаново крестьянин Иаков Петров Усков, православного вероисповедания, первым браком, 23 года. Невеста: Владимирской губернии Лукьянцевской волости деревни Ефаново крестьянка Ирина Гео... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1917
Сын: Усков Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Усков Яков Петрович
д. Грибаново, Владимирской обл.
Рождение ребёнка
29.07.1923
Дочь: Латышева Зинаида Яковлевна
Отец ребёнка: Усков Яков Петрович
Смерть
Около 1947
г. Киржач, Владимирской обл., СССР
Похороны
Неизвестно
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область