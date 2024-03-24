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Ускова Ирина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Около 1947

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1916

Муж: Усков Яков Петрович

Благовещенский собор г. Киржач
Жених: деревни Грибаново крестьянин Иаков Петров Усков, православного вероисповедания, первым браком, 23 года. Невеста: Владимирской губернии Лукьянцевской волости деревни Ефаново крестьянка Ирина Гео... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1917

Сын: Усков Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Усков Яков Петрович

д. Грибаново, Владимирской обл.
Рождение ребёнка
29.07.1923

Дочь: Латышева Зинаида Яковлевна

Отец ребёнка: Усков Яков Петрович

Смерть
Около 1947
г. Киржач, Владимирской обл., СССР
Похороны
Неизвестно
Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
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