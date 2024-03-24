Усков Яков Петрович
Место рождениядеревня Грибаново, Владимирской губернии
Дата рождения01.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1892
Отец: Усков Петр Прокопиевич
Мать: Ускова Наталья Михайлова
деревня Грибаново, Владимирской губернии
Деревни Грибаново крестьянин Петр Прокопиев Усков и его законная жена Наталья Михайлова оба православного вероисповедания. Восприемники: той же деревни бессрочно-отпускной солдат Иван Яковлев Косолапо... Показать все
Военная служба
31.05.1915
Польша, река Любачувка
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Военная служба
С 01.06.1915 по 07.06.1915
Украина, Пуща водица
находился в госпитале №7 Всероссийского союза городов г. Киева
Военная служба
Около 1915
рядовой 5 роты 204 пехотного полка
Бракосочетание
09.05.1916
Жена: Ускова Ирина Георгиевна
Благовещенский собор г. Киржач
Жених: деревни Грибаново крестьянин Иаков Петров Усков, православного вероисповедания, первым браком, 23 года. Невеста: Владимирской губернии Лукьянцевской волости деревни Ефаново крестьянка Ирина Гео... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1917
Сын: Усков Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Ускова Ирина Георгиевна
д. Грибаново, Владимирской обл.
Рождение ребёнка
29.07.1923
Дочь: Латышева Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: Ускова Ирина Георгиевна
Смерть
Неизвестно