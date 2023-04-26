Кривоногова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1892
Сын: Кривоногов Леонтий Никифорович
Отец ребёнка: Кривоногов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
27.01.1896
Дочь: Окунева (Кривоногова) Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Кривоногов Никифор Васильевич
Смерть
Неизвестно