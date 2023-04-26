Кривоногова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
13.06.1892

Сын: Кривоногов Леонтий Никифорович

Отец ребёнка: Кривоногов Никифор Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1896

Дочь: Окунева (Кривоногова) Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Кривоногов Никифор Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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