Окунцев Михаил Степанович
Место рожденияМежовка
Дата рождения23.09.1923
Дата смерти26.07.1970
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Окунцева) Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Окунцева (Оболдина) Полина Борисовна
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.06.1948
Дочь: Чернышова (Окунцева) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Окунцева (Оболдина) Полина Борисовна
Соловьёвск, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
26.07.1970