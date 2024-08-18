Окунцев Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкунцев Михаил Степанович

Окунцев Михаил Степанович

avatar

Место рождения

Межовка

Дата рождения

23.09.1923

Дата смерти

26.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1923

Отец: Окунцев Степан Филиппович

Мать: Окунцева (Осокина) Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окунцева (Оболдина) Полина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Окунцева) Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Окунцева (Оболдина) Полина Борисовна

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.06.1948

Дочь: Чернышова (Окунцева) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Окунцева (Оболдина) Полина Борисовна

Соловьёвск, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
26.07.1970

Мы используем куки для улучшения работы сайта.