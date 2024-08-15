Окунцева (Оболдина) Полина Борисовна
Место рождения
Дата рождения22.08.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Окунцева) Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Окунцев Михаил Степанович
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.06.1948
Дочь: Чернышова (Окунцева) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Окунцев Михаил Степанович
Соловьёвск, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно