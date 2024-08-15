Окунцева (Оболдина) Полина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкунцева (Оболдина) Полина Борисовна

Окунцева (Оболдина) Полина Борисовна

Место рождения

Потанина, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

22.08.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1926

Отец: Оболдин Борис Самсонович

Мать: Оболдина (Синицких) Степанида Игнатьевна

Потанина, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окунцев Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Окунцева) Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Окунцев Михаил Степанович

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.06.1948

Дочь: Чернышова (Окунцева) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Окунцев Михаил Степанович

Соловьёвск, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.