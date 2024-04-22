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Страхов Николай Петрович

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Место рождения

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.05.1924

Дата смерти

28.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1924

Отец: Страхов Пётр Андреевич

Мать: Страхова Мария Егоровна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1950

Жена: Страхова Матрёна Власовна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1952

Дочь: Шестакова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Страхова Матрёна Власовна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.04.1954

Сын: Страхов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Страхова Матрёна Власовна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
28.04.1982
Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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