Страхов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения12.05.1924
Дата смерти28.04.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1924
Отец: Страхов Пётр Андреевич
Мать: Страхова Мария Егоровна
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
07.11.1952
Дочь: Шестакова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Страхова Матрёна Власовна
Рождение ребёнка
28.04.1954
Сын: Страхов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Страхова Матрёна Власовна
Смерть
28.04.1982