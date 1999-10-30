Страхова (Катунина) Матрёна Власовна
Место рождения
Дата рождения27.10.1923
Дата смерти30.10.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1923
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
07.11.1952
Дочь: Шестакова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Страхов Николай Петрович
Рождение ребёнка
28.04.1954
Сын: Страхов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Страхов Николай Петрович
Смерть
30.10.1999