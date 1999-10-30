Страхова (Катунина) Матрёна Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхова (Катунина) Матрёна Власовна

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Место рождения

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.10.1923

Дата смерти

30.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1950

Муж: Страхов Николай Петрович

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1952

Дочь: Шестакова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Страхов Николай Петрович

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.04.1954

Сын: Страхов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Страхов Николай Петрович

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
30.10.1999
Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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