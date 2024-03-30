Козулина (Косых) Евдокия (Авдотья) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулина (Косых) Евдокия (Авдотья) Дмитриевна

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
21 января 1848 г. 18 лет // ГКУ ГАЗК, ф. 282, оп. 1, д. 1017. Метрическая книга Быркинской церкви за 1848 г., лл. 511 об. - 512, запись № 7.
Бракосочетание
21.01.1848

Муж: Козулин Яков Михайлович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
О бракосочевшихся 21 января 1848 г., с. Быркинское Крестьянин Савабрзинской деревни Козулин Яков Михайлович 20 лет, первым браком и крестьянская девица села Быркинского Косых Евдокия Дмитриевна 18 л... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Сын: Козулин Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Козулин Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Козулин Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Козулин Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: Козулин Яков Михайлович

(имя неразборчиво) 4 года // ГАЗК, ф.30, оп.3,д. 270, лл 3об,4-4об.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Козулин Кондрат Яковлевич

Отец ребёнка: Козулин Яков Михайлович

Козулин Кондрат Яковлев (1857-1917) Кондрат (р.1862) Кондрат р.1860-61 данные их метрических книг ГАХК и хабаровского шеститомника о репрессированных
Рождение ребёнка
1859

Сын: Козулин Мирон Яковлевич

Отец ребёнка: Козулин Яков Михайлович

Козулин Яков Михайлов (1816-1906 умер в 90 лет), жена Евдокия Дмитриева, дети: Мирон р.1859 Мирон 1год // ГАЗК, ф.30, оп.3,д. 270, лл 3об,4-4об. Мирон (р.1859)
Смерть
Неизвестно
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