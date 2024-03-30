Козулина (Косых) Евдокия (Авдотья) Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
21 января 1848 г. 18 лет // ГКУ ГАЗК, ф. 282, оп. 1, д. 1017. Метрическая книга Быркинской церкви за 1848 г., лл. 511 об. - 512, запись № 7.
Бракосочетание
21.01.1848
О бракосочевшихся 21 января 1848 г., с. Быркинское Крестьянин Савабрзинской деревни Козулин Яков Михайлович 20 лет, первым браком и крестьянская девица села Быркинского Косых Евдокия Дмитриевна 18 л... Показать все
Рождение ребёнка
1848
Сын: Козулин Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Козулин Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Козулин Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Козулин Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Неизвестно
Отец ребёнка: Козулин Яков Михайлович
(имя неразборчиво) 4 года // ГАЗК, ф.30, оп.3,д. 270, лл 3об,4-4об.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Козулин Кондрат Яковлевич
Отец ребёнка: Козулин Яков Михайлович
Козулин Кондрат Яковлев (1857-1917) Кондрат (р.1862) Кондрат р.1860-61 данные их метрических книг ГАХК и хабаровского шеститомника о репрессированных
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Козулин Яков Михайлович
Козулин Яков Михайлов (1816-1906 умер в 90 лет), жена Евдокия Дмитриева, дети: Мирон р.1859 Мирон 1год // ГАЗК, ф.30, оп.3,д. 270, лл 3об,4-4об. Мирон (р.1859)
Смерть
Неизвестно