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Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Козулин Яков Михайлович

Мать: Козулина Евдокия Дмитриевна

(имя неразборчиво) 4 года // ГАЗК, ф.30, оп.3,д. 270, лл 3об,4-4об.
Место жительства
1859
Савво-Борзя, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Переселенцев определяли по жребию. В 1859 г. такой жребий выпал семьям Козулина Якова Михайловича и его двоюродных братьев Козулиных Матвея и Егора Тимофеевичей. В "Посемейном списке урядников и каз... Показать все
Смерть
Неизвестно
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