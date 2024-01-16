Чупров Сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1988
Отец: Чупров Фатей
Мать: Чупрова (Чупрова) Дочь
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 2000
Дочь: Чупрова (Чупрова) Дочь
Мать ребёнка: Чупров (Мяндина) Дочь
Рождение ребёнка
До 2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чупров (Мяндина) Дочь