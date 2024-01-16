Чупров Сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупров Сын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1988

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

До 1955 г.р.

Дети

До 2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1988

Отец: Чупров Фатей

Мать: Чупрова (Чупрова) Дочь

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 2000

Дочь: Чупрова (Чупрова) Дочь

Мать ребёнка: Чупров (Мяндина) Дочь

Рождение ребёнка
До 2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чупров (Мяндина) Дочь

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