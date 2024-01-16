Чупров Фатей
Место рождения169480 усть цильма, Респ. Коми Russian Federation
Дата рождения19.05.1940
Дата смерти07.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1940
Отец: Чупров Никифор Сергеевич
Мать: Носова Клавдия
169480 усть цильма, Респ. Коми Russian Federation
Рождение ребёнка
До 1988
Дочь: Чупрова Дочь
Мать ребёнка: Чупрова Дочь
Рождение ребёнка
До 1988
Сын: Чупров Сын
Мать ребёнка: Чупрова Дочь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.05.1989
169480 усть цильма, Респ. Коми Russian Federation