Чупров Фатей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупров Фатей

Чупров Фатей

avatar

Место рождения

169480 усть цильма, Респ. Коми Russian Federation

Дата рождения

19.05.1940

Дата смерти

07.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1940

Отец: Чупров Никифор Сергеевич

Мать: Носова Клавдия

169480 усть цильма, Респ. Коми Russian Federation
Рождение ребёнка
До 1988

Дочь: Чупрова Дочь

Мать ребёнка: Чупрова Дочь

Рождение ребёнка
До 1988

Сын: Чупров Сын

Мать ребёнка: Чупрова Дочь

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.05.1989
169480 усть цильма, Респ. Коми Russian Federation
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close