Некрасов Георгий Антониевич (Антонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Георгий Антониевич (Антонович)

Место рождения

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Некрасов Антон Иванович

Мать: ?

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Некрасов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Некрасов Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Некрасов Семён Георгиевич

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Параскева Георргиевна

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Надежда Ивановна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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