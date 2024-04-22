Некрасов Георгий Антониевич (Антонович)
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Некрасов Антон Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Некрасов Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Некрасов Семён Георгиевич
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Параскева Георргиевна
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно