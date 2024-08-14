Воронин Яков Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти06.09.1967
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
10.04.1895 ст.
Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Воронина (Попова) Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.09.1903 ст.
Мать ребёнка: Воронина (Попова) Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.06.1906 ст.
Мать ребёнка: Воронина (Попова) Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.07.1909 ст.
Мать ребёнка: Воронина (Попова) Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.05.1914 ст.
Мать ребёнка: Воронина (Попова) Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Воронин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Великанова (Некрасова) Елизавета Моисеевна
Смерть
06.09.1967