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Воронин Яков Арсентьевич

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Место рождения

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

06.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Воронин Арсентий Иванович

Мать: Воронина Варвара Петровна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Великанова (Некрасова) Елизавета Моисеевна

Бракосочетание
10.04.1895 ст.

Жена: Воронина (Попова) Пелагея Фёдоровна

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Воронин Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Воронина (Попова) Пелагея Фёдоровна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.09.1903 ст.

Сын: Воронин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Воронина (Попова) Пелагея Фёдоровна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
19.06.1906 ст.

Сын: Воронин Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Воронина (Попова) Пелагея Фёдоровна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.07.1909 ст.

Сын: Воронин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Воронина (Попова) Пелагея Фёдоровна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.05.1914 ст.

Сын: Воронин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Воронина (Попова) Пелагея Фёдоровна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Воронин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Великанова (Некрасова) Елизавета Моисеевна

Смерть
06.09.1967
Сенной, город Михайловка, Волгоградская область

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