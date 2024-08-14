Воронина (Попова) Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Попова) Пелагея Фёдоровна

Место рождения

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область

Дата рождения

08.10.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1877 ст.

Отец: Попов Фёдор Семёнович

Мать: Попова Мария Семёновна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Бракосочетание
10.04.1895 ст.

Муж: Воронин Яков Арсентьевич

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Воронин Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Воронин Яков Арсентьевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.09.1903 ст.

Сын: Воронин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Воронин Яков Арсентьевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
19.06.1906 ст.

Сын: Воронин Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Воронин Яков Арсентьевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.07.1909 ст.

Сын: Воронин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Воронин Яков Арсентьевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.05.1914 ст.

Сын: Воронин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Воронин Яков Арсентьевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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