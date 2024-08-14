Воронина (Попова) Пелагея Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения08.10.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1877 ст.
Отец: Попов Фёдор Семёнович
Мать: Попова Мария Семёновна
Бракосочетание
10.04.1895 ст.
Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Воронин Яков Арсентьевич
Рождение ребёнка
23.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Воронин Яков Арсентьевич
Рождение ребёнка
19.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Воронин Яков Арсентьевич
Рождение ребёнка
10.07.1909 ст.
Отец ребёнка: Воронин Яков Арсентьевич
Рождение ребёнка
02.05.1914 ст.
Отец ребёнка: Воронин Яков Арсентьевич
Смерть
Неизвестно