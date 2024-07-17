Мозжерина (Черновская) Марья Артамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Чингиской слободы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Мозжерина Устинья Ефимовна
Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич
Рождение ребёнка
07.10.1791
Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич
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Рождение ребёнка
1794
Сын: Мозжерин Василий Ефимович
Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мозжерина Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич
Рождение ребёнка
До 1796
Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Мозжерина Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич
Рождение ребёнка
13.09.1802
Дочь: Мозжерина Евфима Ефимовна
Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич
17
Смерть
Неизвестно