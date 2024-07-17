Мозжерина (Черновская) Марья Артамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжерина (Черновская) Марья Артамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Чингиской слободы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозжерин Ефим Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Мозжерина Устинья Ефимовна

Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.10.1791

Сын: Мозжерин Яков Ефимович

Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
https://www.familysearch.org/records/images/image-details?page=8&place=11340242&endDate=1862&startDate=0001&rmsId=M99K-GMF&imageIndex=314&singleView=true
Рождение ребёнка
1794

Сын: Мозжерин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мозжерина Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1796

Сын: Мозжерин Илья Евфимович

Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Мозжерина Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Мозжерин Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.09.1802

Дочь: Мозжерина Евфима Ефимовна

Отец ребёнка: Мозжерин Ефим Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
17
Смерть
Неизвестно

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