Карнаухов Иван Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карнаухов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карноухов Яков Евграфович

Мать: Карноухова Анна Михайловна

Бракосочетание
22.01.1903 ст.

Жена: Карнаухова (Гущина) Варвара Александровна

Григорово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Фонд № 230. Оп.11-7. Д. 1627 С.296 Метрические книги церкви с.Новопавловское Ростовского уезда за 1889-1903 годы (о бракосочетавшихся, об умерших); за 1889-1904 годы (о родившихся)
Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.

Сын: Карнаухов Николай Иванович

Мать ребёнка: Карнаухова (Гущина) Варвара Александровна

Григорово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Фонд № 230. Оп.11-7. Д. 1627 С.293 Метрические книги церкви с.Новопавловское Ростовского уезда за 1889-1903 годы (о бракосочетавшихся, об умерших); за 1889-1904 годы (о родившихся)
Рождение ребёнка
1908

Сын: Карнаухов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Карнаухова (Гущина) Варвара Александровна

Рождение ребёнка
11.04.1911

Сын: Карнаухов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Карнаухова (Гущина) Варвара Александровна

Смерть
Неизвестно

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