Карнаухов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1903 ст.
Фонд № 230. Оп.11-7. Д. 1627 С.296 Метрические книги церкви с.Новопавловское Ростовского уезда за 1889-1903 годы (о бракосочетавшихся, об умерших); за 1889-1904 годы (о родившихся)
Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.
Сын: Карнаухов Николай Иванович
Мать ребёнка: Карнаухова (Гущина) Варвара Александровна
Фонд № 230. Оп.11-7. Д. 1627 С.293 Метрические книги церкви с.Новопавловское Ростовского уезда за 1889-1903 годы (о бракосочетавшихся, об умерших); за 1889-1904 годы (о родившихся)
Рождение ребёнка
1908
Сын: Карнаухов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Карнаухова (Гущина) Варвара Александровна
Рождение ребёнка
11.04.1911
Сын: Карнаухов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Карнаухова (Гущина) Варвара Александровна
Смерть
Неизвестно